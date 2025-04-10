Завершаются монтаж кровли и прокладка коммуникаций.

Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что капитальный ремонт гимназии № 88 на улице 3-й Транспортной, в перспективу возрождения которой мало кто верил, уверенно приближается к завершению. По словам главы города, сейчас строители заканчивают монтаж кровли. Внутри здания завершается прокладка систем тепло- и электроснабжения, установка перегородок.

– На 90 % выполнены штукатурные работы. На следующей неделе подрядная организация приступит к укладке напольной плитки в рекреационных помещениях гимназии, – пояснил Шелест.

Отметим, что к монтажу крыши представители подрядной организации ООО «Домострой» приступили в феврале. Была сформирована стропильная система из деревянных балок, обработанных средством огнебиозащиты. Чердачное покрытие решили утеплить минераловатным утеплителем. После завершения кровельных работ по периметру здания установят металлические водостоки, которые обеспечат отвод дождевой воды и защитят фундамент и фасад гимназии.

После завершения капремонта за парты учебного учреждения сядут 550 учеников. Отметим, что обследование, проектные работы и непосредственно ремонт выполняются на средства городского бюджета, это 385,47 миллиона рублей.