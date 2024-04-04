Ранее городские власти собирались оставить десять процентов кирпичной кладки и восстановить гимназию по проекту 1949 года.

Ранее городские власти собирались оставить десять процентов кирпичной кладки и восстановить гимназию по проекту 1949 года.

Аварийную гимназию № 88, расположенную на улице 3-я Транспортная в Октябрьском округе Омска, полностью снесли, сообщает портал om1.ru. На прошлой неделе во время пресс-тура для журналистов представители мэрии заявляли, что от аварийного здания останется 10 % кирпичной кладки. И вот неделю спустя объект полностью демонтировали.

Согласно ранее озвученным планам властей, подрядная организация ООО «Домострой» должна к концу апреля завершить демонтажные работы и вывезти мусор. До 31 августа подрядчик усилит фундамент, возведет стены, поставит окна и восстановит кровлю. Для восстановления стен чиновники запросили в Москве типовой проект школы, разработанный в 1949 году. То есть выглядеть здание будет так же, как раньше, только станет новее.

На все работы потребуется 381 млн рублей. Ремонт планируется завершить в следующем году.