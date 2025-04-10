Причиной конфликта между двумя омичами стали наркотики.

предположительно, нерусской национальности. Женщина рассказала, что скорую помощь ее сыну вызвала проезжавшая мимо автоледи. Мужчина был госпитализован. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в жестоком избиении 28-летнего жителя Омска. Инцидент произошел 31 марта на улице Калюжина. Мать пострадавшего заявила, что ее сына избили четверо мужчин,

Оказалось, что его избил знакомый, 34-летний житель Ленинского округа. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что ночью оба мужчины прибыли на улицу Калюжина на такси, чтобы забрать наркотики из заранее подготовленного тайника. Там между ними произошел конфликт, в ходе которого более старший товарищ нанес младшему многочисленные удары. После этого он вызвал скорую помощь, передал пострадавшего медикам, а сам скрылся с места происшествия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 части 1 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Его поместили в изолятор временного содержания.

Кроме того, сотрудники полиции проводят проверку на предмет возможного участия обоих мужчин в незаконном обороте наркотических веществ.