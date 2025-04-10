Причиной конфликта между двумя омичами стали наркотики.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в жестоком избиении 28-летнего жителя Омска. Инцидент произошел 31 марта на улице Калюжина. Мать пострадавшего заявила, что ее сына избили четверо мужчин, предположительно, нерусской национальности. Женщина рассказала, что скорую помощь ее сыну вызвала проезжавшая мимо автоледи. Мужчина был госпитализован.
Оказалось, что его избил знакомый, 34-летний житель Ленинского округа. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что ночью оба мужчины прибыли на улицу Калюжина на такси, чтобы забрать наркотики из заранее подготовленного тайника. Там между ними произошел конфликт, в ходе которого более старший товарищ нанес младшему многочисленные удары. После этого он вызвал скорую помощь, передал пострадавшего медикам, а сам скрылся с места происшествия.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 части 1 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Его поместили в изолятор временного содержания.
Кроме того, сотрудники полиции проводят проверку на предмет возможного участия обоих мужчин в незаконном обороте наркотических веществ.