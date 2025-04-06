Мать пострадавшего предполагает, что сына избили четверо неизвестных.

Омичка в соцсетях рассказала, как 31 марта на ее сына напали неизвестные. По ее словам, на улице Калюжина 28-летнего мужчину избили четверо неизвестных, предположительно, нерусской национальности. Женщина, проезжающая мимо на машине, остановилась и вызвала скорую помощь. По словам матери, молодой мужчина находится в коме, за его жизнь борются врачи.

Как пояснили в полиции, 31 марта, около 02:30 часов, действительно поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение с улицы Калюжина мужчины с переломом плеча и челюсти. Омич отказался рассказать правоохранителям, кто причинил ему телесные повреждения.

Сейчас сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.