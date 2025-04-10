Изделия уже поступают в школы, детсады и центры детского творчества.

Заключенные, отбывающие наказание в ИК-7, участвуют в изготовлении праздничной атрибутики к предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

УФСИН России по Омской области заключило контракт с местными властями на поставку товаров для украшения образовательных и культурных учреждений города Омска в преддверии праздника. В самой колонии активно идет производство комплектов мобильных флагштоков-виндеров «День Победы» общей стоимостью более 17 млн рублей. Сообщается, что для изготовления используются практичные материалы, что обеспечивает качественность продукции.

На этот заказ привлечены 15 осужденных. Уже сейчас готовые изделия поступают в детские сады, школы и центры детского творчества региона.

Ранее мы сообщали, что омским зекам заказали лавочки и урны для парка в Таре.