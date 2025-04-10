Омск-Информ
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·Происшествия

Доклад представит руководитель омского следкома.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту убийства 4-летнего мальчика в Омской области. Доклад представит руководитель Следственного управления по Омской области Евгений Осадчук.
Напомним, 5 апреля 33-летний житель деревни Волчанки Москаленского района запинал ребенка сожительницы до смерти. Перед тем как раскаяться, он попытался обвинить в смерти мальчика других детей, которых тоже избивал.
·Происшествия

Доклад представит руководитель омского следкома.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту убийства 4-летнего мальчика в Омской области. Доклад представит руководитель Следственного управления по Омской области Евгений Осадчук.
Напомним, 5 апреля 33-летний житель деревни Волчанки Москаленского района запинал ребенка сожительницы до смерти. Перед тем как раскаяться, он попытался обвинить в смерти мальчика других детей, которых тоже избивал.