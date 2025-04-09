Сельчанин признался, что сорвался из-за того, что дети не хотели спать.

Стали известны подробности зверского убийства 33-летним жителем деревни Волчанки Москаленского района 4-летнего пасынка. Ранее сообщалось, что 5 апреля отчим запинал своего малыша по незначительному поводу. Ребенок скончался от полученных травм. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов предположили, что отчим систематически избивал не только мальчика, но и двух его малолетних сестер.

Исилькульским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Омской области возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), пп. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Мужчина признал вину в содеянном.

Но, перед тем как раскаяться, убийца попытался обвинить в смерти мальчика других детей, пытаясь списать все на драку, уточняет телеграм-канал Mash Siberia. Он пытался доказать полицейским, что младшие убили старшего. Правоохранители не поверили: характер нанесенных травм говорил о том, что это не могли сделать малыши.

Позже отчим все-таки признался, что сорвался, потому что дети не хотели спать. Когда к нему пришло осознание ситуации, он позвонил отцу, а тот уже вызвал скорую.

Мать детей рассказала, что мужчина ее был строгим, но руки не поднимал и бил исключительно в воспитательных целях. Мужчина работал водителем на вахте, женщина получала пособие за шестерых детей. Семья жила в съемном доме, и органы опеки неоднократно предъявляли претензии за беспорядок в жилье и разрушенную печь. Однако в последнее время пара начала исправляться и даже затеяла ремонт. Правоохранители также проверят органы опеки, которые недосмотрели за неблагополучной семьей.