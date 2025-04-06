Житель деревни Волчанки также подозревается в истязании двух малолетних сестер убитого мальчика.

Омские силовики задержали жителя деревни Волчанки Москаленского района, подозреваемого в убийстве 4-летнего пасынка и истязании его малолетних сестер.

По версии следствия, вчера, 5 апреля, дома отчим, используя малозначительный повод, нанес мальчику множественные удары руками и ногами в область расположения жизненно важных органов. В результате от полученных телесных повреждений пасынок скончался.

Силовики предполагают, что подозреваемый систематически наносил телесные повреждения погибшему ребенку и двум его малолетним сестрам.

Исилькульским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Омской области возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), пп. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Вину в совершении преступления мужчина признал полностью. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Известно, что мать мальчика состоит на учете в органах внутренних дел и неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей неустановленными должностными лицами органов системы профилактики Москаленского района следователем Исилькульского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть человека»).

Сейчас сельчанин задержан. На допросе он признал вину, пояснив, что воспитывал детей сожительницы, которая была госпитализирована в родильный дом Омска. Ход расследования уголовных дел прокуратура поставила на контроль. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений.