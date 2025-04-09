Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Земельные участки под эти объекты находятся на улице 10 лет Октября.

Департамент архитектуры и градостроительства объявил тендеры на электронной площадке «РТС-тендер» на право аренды трех земельных участков, предназначенных для обслуживания автомобилей и складирования.

Участки расположены возле дома № 190 по улице 10 лет Октября. Срок аренды каждого участка составит 2,5 года. Прием заявок завершится 21 апреля, а победители будут определены 24 апреля.

  • Первый участок площадью 1025 кв. м предназначен для автомобильных моек. Начальная цена аренды – 235 894 рубля в год.
  • Второй участок площадью 1034 кв. м подойдет для ремонта автомобилей. Начальная ставка – 237 706 рублей в год.
  • Третий участок площадью 1040 кв. м предлагается для размещения склада. Начальная цена аренды – 238 878 рублей в год.

​Ранее сообщалось, что в Омске безуспешно пытаются сдать в аренду трансформаторы во дворах

·Экономика/Бизнес

Земельные участки под эти объекты находятся на улице 10 лет Октября.

Департамент архитектуры и градостроительства объявил тендеры на электронной площадке «РТС-тендер» на право аренды трех земельных участков, предназначенных для обслуживания автомобилей и складирования.

Участки расположены возле дома № 190 по улице 10 лет Октября. Срок аренды каждого участка составит 2,5 года. Прием заявок завершится 21 апреля, а победители будут определены 24 апреля.

  • Первый участок площадью 1025 кв. м предназначен для автомобильных моек. Начальная цена аренды – 235 894 рубля в год.
  • Второй участок площадью 1034 кв. м подойдет для ремонта автомобилей. Начальная ставка – 237 706 рублей в год.
  • Третий участок площадью 1040 кв. м предлагается для размещения склада. Начальная цена аренды – 238 878 рублей в год.

​Ранее сообщалось, что в Омске безуспешно пытаются сдать в аренду трансформаторы во дворах