Омск-Информ
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·Общество

Желающих арендовать электрооборудование пока не нашлось, объявлены новые торги.

Территориальное управление Росимущества в Омской области ищет арендаторов для четырех трансформаторных подстанций в Кировском округе. На первый аукцион не поступило ни одной заявки. Ведомством принято решение открыть второй аукцион по каждому лоту. 

Сдать в аренду намерены четыре трансформатора, расположенных около домов № 1а, 11 и 13 на улице Фугенфирова, а также возле дома № 12 на улице Лукашевича.

Стартовая цена лотов составляла от 92,7 до 98,4 тыс. рублей. 

·Общество

Желающих арендовать электрооборудование пока не нашлось, объявлены новые торги.

Территориальное управление Росимущества в Омской области ищет арендаторов для четырех трансформаторных подстанций в Кировском округе. На первый аукцион не поступило ни одной заявки. Ведомством принято решение открыть второй аукцион по каждому лоту. 

Сдать в аренду намерены четыре трансформатора, расположенных около домов № 1а, 11 и 13 на улице Фугенфирова, а также возле дома № 12 на улице Лукашевича.

Стартовая цена лотов составляла от 92,7 до 98,4 тыс. рублей. 