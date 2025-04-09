Крупный уральский застройщик представил свой проект по благоустройству.
Уральская компания «Брусника», которая занимается возведением нового микрорайона на Левом берегу в Омске,презентовала членам архитектурного совета концепцию проекта «Парк Драверта», предполагающего комплексное благоустройство ряда городских пространств: участка бульвара Архитекторов в направлении улицы 70 лет Октября, отрезка бульвара Архитекторов от улицы Крупской до набережной реки Замарайки, а также второго городского сквера.
Проект предусматривает создание детских площадок, посвященных палеонтологии, геологии и космической тематике. Одна из главных идей – организация большой детской площадки с раскопками макета мамонта, где дети смогут ощутить себя настоящими археологами, извлекая из песка «кости» древнего существа. Параллельно бульвару проложат пешеходные и велосипедные дорожки. Также на территории разместят различные арт-объекты, создаваемые местными художниками.
Напомним, что недавно компания уже представляла
свой проект по благоустройству набережной реки Замарайки.