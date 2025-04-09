Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Эскиз амбициозного проекта был одобрен правительством.

Областной архитектурно-градостроительный совет одобрил эскизный проект нового спортивного комплекса «Титан» в Кировском округе Омска. Он будет располагаться в новом микрорайоне «Зеленая река», возведением которого занимается Группа «Эталон».

В комплексе предусмотрены две ледовые арены, плавательный бассейн с релакс-зоной, универсальный спортзал, баскетбольная площадка, фитнес-центр, залы для настольного тенниса и хореографических занятий, а также помещения для тренеров, раздевалки и пункты проката оборудования. Строительство осуществляется при поддержке правительства Омской области и группы компаний «Титан» в формате государственно-частного партнерства.

Ранее сообщалось, что в Омске собираются построить банный комплекс за 1,4 млрд рублей и склад для обслуживания 7000 торговых объектов.

·Экономика/Бизнес

Эскиз амбициозного проекта был одобрен правительством.

Областной архитектурно-градостроительный совет одобрил эскизный проект нового спортивного комплекса «Титан» в Кировском округе Омска. Он будет располагаться в новом микрорайоне «Зеленая река», возведением которого занимается Группа «Эталон».

В комплексе предусмотрены две ледовые арены, плавательный бассейн с релакс-зоной, универсальный спортзал, баскетбольная площадка, фитнес-центр, залы для настольного тенниса и хореографических занятий, а также помещения для тренеров, раздевалки и пункты проката оборудования. Строительство осуществляется при поддержке правительства Омской области и группы компаний «Титан» в формате государственно-частного партнерства.

Ранее сообщалось, что в Омске собираются построить банный комплекс за 1,4 млрд рублей и склад для обслуживания 7000 торговых объектов.