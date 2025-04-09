Омск-Информ
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·Общество

Житель села Троицкое погиб за Родину.

Администрация Троицкого сельского поселения Омского района сообщает о гибели на СВО 21-летнего Игоря Сироткина. Молодой омич погиб 21 января при выполнении боевого задания в Курской области. Сироткин, автомеханик по образованию, пошел добровольцем в зону проведения спецоперации в 2024 году. 

– Игоря мы все запомним как жизнерадостного, трудолюбивого, отзывчивого человека, он всегда приходил на помощь к тем, кто в этом нуждался. Это невосполнимая потеря для всех, Игорь навсегда останется в наших сердцах, – говорится в сообщении администрации.

Прощание с Игорем Сироткиным состоится 11 апреля с 11.00 до 12.00 в селе Троицкое по адресу: улица Гагарина, дом 44.

РИА «Омск-информ» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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·Общество

Житель села Троицкое погиб за Родину.

Администрация Троицкого сельского поселения Омского района сообщает о гибели на СВО 21-летнего Игоря Сироткина. Молодой омич погиб 21 января при выполнении боевого задания в Курской области. Сироткин, автомеханик по образованию, пошел добровольцем в зону проведения спецоперации в 2024 году. 

– Игоря мы все запомним как жизнерадостного, трудолюбивого, отзывчивого человека, он всегда приходил на помощь к тем, кто в этом нуждался. Это невосполнимая потеря для всех, Игорь навсегда останется в наших сердцах, – говорится в сообщении администрации.

Прощание с Игорем Сироткиным состоится 11 апреля с 11.00 до 12.00 в селе Троицкое по адресу: улица Гагарина, дом 44.

РИА «Омск-информ» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

1391