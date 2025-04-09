Принятые меры должны защитить дороги от разрушения во время весенней распутицы.

В период с 15 апреля по 1 мая по нескольким дорогам на севере Омской области запретят ездить транспорту, разрешенная максимальная масса которого более 10 тонн. Запрет коснется трех дорог:

Большие Уки – Тевриз;

Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области;

Усть-Ишим – Фокино.

Запрет не распространяется на: пассажирские перевозки (в том числе международные), перевозку пищевых продуктов, топлива, сельхозпродукции (в том числе животных), лекарств, траспортировку техники и грузов для ремонтно-восстановительных работ (в том числе от последствий ЧС), транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба и иные случаи, предусмотренные федеральными законами.

Из-за запрета грузовикам придется планировать свой маршрут по объездным дорогам.

Ранее сообщалось, что в Омской области из-за паводка перекрыли движение по трассе Оконешниково – Черлак.