Омск-Информ
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·Происшествия

Ревность погубила 2 человек.

Следственный комитет обнародовал подробности преступления в селе Чапаево Колосовского района. В ночь на понедельник, 7 апреля, во дворе одного из домов были обнаружены тела 42-летнего мужчины и 47-летней женщины, которые являлись супружеской парой. Рядом с телами лежало и орудие преступления – гладкоствольное ружье 16-го калибра со сбитыми номерами. 

После мероприятий по выяснению обстоятельств сотрудники Следственного управления СК России предположили, что мужчина застрелил супругу из ревности, после чего покончил с собой. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства преступления. 

·Происшествия

Ревность погубила 2 человек.

Следственный комитет обнародовал подробности преступления в селе Чапаево Колосовского района. В ночь на понедельник, 7 апреля, во дворе одного из домов были обнаружены тела 42-летнего мужчины и 47-летней женщины, которые являлись супружеской парой. Рядом с телами лежало и орудие преступления – гладкоствольное ружье 16-го калибра со сбитыми номерами. 

После мероприятий по выяснению обстоятельств сотрудники Следственного управления СК России предположили, что мужчина застрелил супругу из ревности, после чего покончил с собой. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства преступления. 