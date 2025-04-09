Омск-Информ
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·Происшествия

Предположительно, погибшие – супруги.

В селе Чапаево Колосовского района Омской области обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 7 апреля. Тела 42-летнего мужчины и 47-летней женщины, которые являлись супружеской парой, были найдены во дворе их дома, сообщает портал «СуперОмск». Предполагаемое орудие преступления – ружье – находилось рядом с телами.

Смерть обоих наступила в результате огнестрельных ранений.

2194
·Происшествия

Предположительно, погибшие – супруги.

В селе Чапаево Колосовского района Омской области обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 7 апреля. Тела 42-летнего мужчины и 47-летней женщины, которые являлись супружеской парой, были найдены во дворе их дома, сообщает портал «СуперОмск». Предполагаемое орудие преступления – ружье – находилось рядом с телами.

Смерть обоих наступила в результате огнестрельных ранений.

2194