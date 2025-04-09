Голкипер дважды становился лучшим вратарем плей-офф в 2023 году за «Адмирал» и повторил это в «Авангарде».

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ на основании статистических данных и аналитической оценки матчей определила лауреатов первой стадии плей-офф в четырех номинациях – вратарь, защитник, нападающий и новичок.

Лучшим вратарем первого раунда был признан голкипер «Авангарда» Никита Серебряков. Он одержал четыре победы в шести матчах с коэффициентом надежности 1,57. Ворота Серебрякова атаковали 195 раз (около 33 бросков за игру), а отбить ему удалось 94,87 % из них.

В 2023 году Серебрякова, когда он выступал за «Адмирал», два раза называли лучшим вратарем в раунде плей-офф.

Соперником омичей в следующем раунде плей-офф станет ярославский «Локомотив».