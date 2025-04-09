Депутаты предложили создать единую базу данных захоронений.

В Омске планируют создать единую базу данных захоронений на муниципальных кладбищах города. Как заявил председатель комитета Омского горсовета по вопросам ЖКХ Сергей Фролов, местам захоронения необходима качественная инвентаризация: система должна позволять отслеживать, где и когда похоронен каждый человек.

– Открываем, например, Восточное кладбище, вводим фамилию Фролов Петр Семенович, и тут же появляется информация: ряд шестой, могила двенадцатая, дата захоронения, – пояснил депутат.

В Китае, по словам парламентария, несмотря на население в 1,5 млрд человек, уже функционирует подобная система. Омску пора создавать свою.

– Мне неважно, сколько это будет стоить – 50 или 25 миллионов рублей. Для меня это мелочь, и деньги можно найти. Давайте составим программу на три-четыре года и скажем, что к 2027 году система заработает. Мы готовы помочь вам найти финансирование на это, – обратился Фролов к заместителю директора департамента городского хозяйства мэрии Артему Калашникову.

Чиновник, в свою очередь, пояснил, что сейчас разрабатывается порядок проведения инвентаризации кладбищ Омска. Документ включает сроки проведения работ, перечень кладбищ, подлежащих инвентаризации, а также методы ее проведения. Возможно привлечение сторонних организаций для выполнения этих задач.

Калашников отметил, что доходы от платной деятельности кладбищ не покрывают расходы на инвентаризацию, но предложил рассмотреть возможность выделения средств из бюджета или доходов «Комбината специальных услуг», ответственного за содержание муниципальных кладбищ.

Он также упомянул, что администрацией рассматриваются варианты покупки программного обеспечения для инвентаризации, его стоимость варьируется от 8 до 12 млн рублей.

– Нужно понимать, что нынешняя техника на кладбищах устарела и не подходит для современных программ, – сказал Калашников.

Представитель администрации подытожил, что финансирование пока не определено, но власти уверены, что найдут и инвентаризация кладбищ пройдет спокойно и поэтапно.