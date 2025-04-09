Омск-Информ
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·Образование

Для поступления в университет выпускникам колледжей достаточно будет сдать внутренние экзамены.
Выпускникам колледжей предоставят возможность поступления в университеты на специальности, соответствующие их профилю, без необходимости сдавать ЕГЭ. Для этого достаточно будет пройти внутренние экзамены вуза, сообщили в правительстве Омской области.
Соответствующие изменения внесены в закон «Об образовании» и вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
·Образование

Для поступления в университет выпускникам колледжей достаточно будет сдать внутренние экзамены.
Выпускникам колледжей предоставят возможность поступления в университеты на специальности, соответствующие их профилю, без необходимости сдавать ЕГЭ. Для этого достаточно будет пройти внутренние экзамены вуза, сообщили в правительстве Омской области.
Соответствующие изменения внесены в закон «Об образовании» и вступят в силу с 1 сентября 2025 года.