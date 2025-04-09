Высокие зарплаты чаще всего предлагают в сфере транспорта, логистике, производстве и строительстве.

Сервис по поиску работы «Зарплата.ру» провел анализ 189 тыс. вакансий, опубликованных в Омской области. Результаты показали увеличение числа предложений с зарплатой от 100 тыс. рублей и выше. Эксперты отмечают, что в последние месяцы компании активно конкурируют за работников, предлагая повышенную оплату труда. За год число вакансий с заработком от 100 тысяч выросло на 30 %.

Наиболее часто предложения с высоким уровнем дохода поступают в сферах транспорта, логистики, производства и строительства. Около половины таких вакансий предполагают работу вахтовым методом, переезд в другой регион или достижение высоких показателей эффективности. Заработок многих специалистов зависит от количества заключенных сделок, отработанных часов или выполненных смен.

Больше всего вакансий с зарплатой от 100 тыс. рублей стало доступно для курьеров (+96 %), водителей (+63 %), кладовщиков (+45 %), автослесарей (+45 %), операторов станков с числовым программным управлением (+38 %), монтажников (+32 %), упаковщиков (+30 %), сварщиков (+26 %) и токарей (+23 %).

При этом аналитики отмечают замедление темпов роста зарплат в 2025 году. Многие организации достигли предела увеличения фонда оплаты труда, хотя для отдельных востребованных специалистов возможности для повышения зарплаты остаются.