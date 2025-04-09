Омск-Информ
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·Происшествия

Причиной мора, предположительно, стала нехватка кислорода.

В телеграм-канале «Короче, Омск» появилось сообщение о массовой гибели рыб в пруду Старозагородной рощи. Автор видео не предоставил подробной информации, но кадры наглядно демонстрируют масштаб трагедии: поверхность водоема покрыта всплывшей рыбой.

Состояние самого пруда тоже оставляет желать лучшего после зимнего периода – вода мутная, с плавающей листвой и ветками. Ситуацию прокомментировали в Минприроды Омской области.

– Многие водоемы нашего региона мелководны, что обусловливает их заморность в весенний период. Вопрос гибели водных биоресурсов (рыбы) относится к компетенции Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Росрыболовства, – заявили в министерстве. 

Ранее сообщалось о похожих последствиях для рыбы в реке Оми. На поверхности была зафиксирована экстремальная нехватка растворенного кислорода.

·Происшествия

Причиной мора, предположительно, стала нехватка кислорода.

В телеграм-канале «Короче, Омск» появилось сообщение о массовой гибели рыб в пруду Старозагородной рощи. Автор видео не предоставил подробной информации, но кадры наглядно демонстрируют масштаб трагедии: поверхность водоема покрыта всплывшей рыбой.

Состояние самого пруда тоже оставляет желать лучшего после зимнего периода – вода мутная, с плавающей листвой и ветками. Ситуацию прокомментировали в Минприроды Омской области.

– Многие водоемы нашего региона мелководны, что обусловливает их заморность в весенний период. Вопрос гибели водных биоресурсов (рыбы) относится к компетенции Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Росрыболовства, – заявили в министерстве. 

Ранее сообщалось о похожих последствиях для рыбы в реке Оми. На поверхности была зафиксирована экстремальная нехватка растворенного кислорода.