Причиной мора, предположительно, стала нехватка кислорода.
В телеграм-канале «Короче, Омск» появилось сообщение о массовой гибели рыб в пруду Старозагородной рощи. Автор видео не предоставил подробной информации, но кадры наглядно демонстрируют масштаб трагедии: поверхность водоема покрыта всплывшей рыбой.
Состояние самого пруда тоже оставляет желать лучшего после зимнего периода – вода мутная, с плавающей листвой и ветками. Ситуацию прокомментировали в Минприроды Омской области.
– Многие водоемы нашего региона мелководны, что обусловливает их заморность в весенний период. Вопрос гибели водных биоресурсов (рыбы) относится к компетенции Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Росрыболовства, – заявили в министерстве.
Ранее сообщалось о похожих последствиях для рыбы в реке Оми. На поверхности была зафиксирована экстремальная нехватка растворенного кислорода.