Омск-Информ
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·Общество

Устройства для оптимизации передачи данных переданы военнослужащим.

758 коммутаторов переданы для нужд военнослужащих Омской таможней. Это конфискованные товары, изъятые из-за несоблюдения запретов на вывоз товаров с территории Российской Федерации. Об этом сообщают таможенники.  

– Товары на общую сумму более 500 тыс. рублей были задержаны и изъяты, – уточнили в ведомстве.

При транзите через территорию России было нарушено таможенное законодательство.

·Общество

Устройства для оптимизации передачи данных переданы военнослужащим.

758 коммутаторов переданы для нужд военнослужащих Омской таможней. Это конфискованные товары, изъятые из-за несоблюдения запретов на вывоз товаров с территории Российской Федерации. Об этом сообщают таможенники.  

– Товары на общую сумму более 500 тыс. рублей были задержаны и изъяты, – уточнили в ведомстве.

При транзите через территорию России было нарушено таможенное законодательство.