Омск-Информ
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·Спорт

Недооценивать противника нельзя, считают форварды омской команды. 

«Авангард» вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина, победив магнитогорский «Металлург», действующего чемпиона лиги. В следующем раунде Кубка Гагарина «ястребы» сыграют либо с ярославским «Локомотивом», либо с московским «Динамо». 

О потенциальных соперниках омской команды высказались игроки «Авангарда» Иван Игумнов и Николай Прохоркин

– «Локомотив» играет в системный хоккей. «Динамо» более креативные, – заявил Игумнов. 

Прохоркин, в свою очередь, отметил вратарей московской команды.

– У «Динамо» отличный вратарский цех. В «Локомотиве» много молодых ребят, – сказал нападающий.

Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что ему не важно, с кем играть во втором раунде плей-офф. 

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·Спорт

Недооценивать противника нельзя, считают форварды омской команды. 

«Авангард» вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина, победив магнитогорский «Металлург», действующего чемпиона лиги. В следующем раунде Кубка Гагарина «ястребы» сыграют либо с ярославским «Локомотивом», либо с московским «Динамо». 

О потенциальных соперниках омской команды высказались игроки «Авангарда» Иван Игумнов и Николай Прохоркин

– «Локомотив» играет в системный хоккей. «Динамо» более креативные, – заявил Игумнов. 

Прохоркин, в свою очередь, отметил вратарей московской команды.

– У «Динамо» отличный вратарский цех. В «Локомотиве» много молодых ребят, – сказал нападающий.

Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что ему не важно, с кем играть во втором раунде плей-офф. 

1028