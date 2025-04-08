Недооценивать противника нельзя, считают форварды омской команды.
«Авангард» вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина, победив магнитогорский «Металлург», действующего чемпиона лиги. В следующем раунде Кубка Гагарина «ястребы» сыграют либо с ярославским «Локомотивом», либо с московским «Динамо».
О потенциальных соперниках омской команды высказались игроки «Авангарда» Иван Игумнов и Николай Прохоркин.
– «Локомотив» играет в системный хоккей. «Динамо» более креативные, – заявил Игумнов.
Прохоркин, в свою очередь, отметил вратарей московской команды.
– У «Динамо» отличный вратарский цех. В «Локомотиве» много молодых ребят, – сказал нападающий.
Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что ему не важно, с кем играть во втором раунде плей-офф.