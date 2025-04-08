Это будет «Локомотив» или московское «Динамо».

В Омске прошла пресс-конференция главного тренера «Авангарда» Ги Буше. Отвечая на вопросы журналистов, канадский специалист заявил, что ему все равно, с кем играть во втором раунде плей-офф.

– Откровенно говоря, мне все равно, с кем играть. Главное, как будем играть. Если ты пытаешься выбрать, то ты обязательно проиграешь. Я придерживаюсь этого правила. Единственное, что меня беспокоит, что я не хочу тратить 30 часов времени на просматривание игр одной команды, а попасть на другую. Я целеустремленный. Но не самый терпеливый, – поделился Ги Буше.

Соперником «Авангарда» во втором раунде плей-офф будет либо ярославский «Локомотив», либо московское «Динамо». Это станет известно сегодня вечером.