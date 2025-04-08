Омск-Информ
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·Общество

На эту сумму планируется сам ремонт и контроль за ним.
Омское управление Росреестра объявило торги на капитальный ремонт фасада здания ведомства, расположенного по адресу: улица Орджоникидзе, 56. На обновление объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего управления заведений Акмолинского переселенческого района, начало XX века» выделили 17,47 млн рублей.
Заявки принимаются до 16 апреля. Выбрать подрядчика, по данным портала «Госзакупки», планируется 17 апреля. Ремонт будет идти до 20 декабря.
Еще один аукцион определит подрядчика, который займется строительным контролем. На это выделили еще 328 тыс. рублей.
·Общество

На эту сумму планируется сам ремонт и контроль за ним.
Омское управление Росреестра объявило торги на капитальный ремонт фасада здания ведомства, расположенного по адресу: улица Орджоникидзе, 56. На обновление объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего управления заведений Акмолинского переселенческого района, начало XX века» выделили 17,47 млн рублей.
Заявки принимаются до 16 апреля. Выбрать подрядчика, по данным портала «Госзакупки», планируется 17 апреля. Ремонт будет идти до 20 декабря.
Еще один аукцион определит подрядчика, который займется строительным контролем. На это выделили еще 328 тыс. рублей.