«Гаражка» ждет омичей на этих выходных.

В Омске 12 и 13 апреля пройдет экологический фестиваль Garazhka. Мероприятие состоится в центре досуга «Современник».

Гостей «Гаражки» будет ждать распродажа, где омичи смогут найти уникальные вещи от винтажной одежды до редких предметов интерьера. На СВОПе получится обменяться вещами. Можно привезти ненужное и найти что-то новое и интересное.

В бьюти-зоне будут находиться профессионалы, которые помогут гостям фестиваля стать привлекательнее. Также на «Гаражке» будет работать пункт сортировки отходов. Все их потом планирует вывезти регоператор «Магнит», который является одним из партнеров.

Омские мастера представят свою продукцию на маркете. У омичей будет возможность купить украшения, декор или еду. На мастер-классах мастера проведут занятия по разным направлениям.

Кроме того, для участников проведут быстрые свадьбы и беспроигрышную лотерею. В розыгрыше будет возможность получить призы от партнеров фестиваля.