Это на 5,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В УФНС России по Омской области сообщил и, что в первом квартале 2025 года в консолидированный бюджет Омской области поступило 27,7 миллиарда рублей налогов и сборов, что на 5,7 %, или 1,5 миллиарда рублей, больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Основную часть налоговых платежей составил областной бюджет – 81,9 %, или 22,7 миллиарда рублей, что на 3,9 %, или 851 миллион рублей, превышает показатели прошлого года.

Доля поступлений в бюджет города Омска составила 10,1 %, или 2,8 миллиарда рублей, увеличившись на 15 %, или 365 миллионов рублей, по сравнению с прошлым годом.

На муниципальные районы пришлось 8 % поступлений, или 2,2 миллиарда рублей, что на 14,5 %, или 279 миллионов рублей, больше, чем в предыдущем году.

Главными источниками доходов, обеспечивающими 98,5 % наполнения бюджета Омской области за первые три месяца 2025 года, стали:

налог на доходы физических лиц – 38,1 %,

налог на прибыль организаций – 22,4 %,

акцизы на подакцизные товары – 21,4 % (в том числе акцизы на пиво – 10,4 % и акцизы на нефтепродукты – 9,4 %).

Доля поступлений от налогоплательщиков, использующих специальные налоговые режимы, составила 6,7 %, а от имущественных налогов – 9,9 %.