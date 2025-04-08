Похороны состоялись на Новотроицком кладбище.

В социальных сетях распространились сведения о гибели в Курской области ещё одного омича. Близкие сообщили, что Виталий Дудоров скончался в возрасте 49 лет. Точная дата его смерти не указывается. Похороны состоялись на Новотроицком кладбище в с. Троицком Омского района, где создана аллея памяти участников СВО.

Исходя из записей на личной странице Дудорова, он, предположительно, мог служить в ЧВК «Вагнер». Помимо этого, вероятно, до ухода на СВО омич являлся индивидуальным предпринимателем и занимался услугами такси, а также созданием программного обеспечения. В прошлом году ИП прекратило свою деятельность «в связи со смертью» Дудорова Виталия Николаевича.