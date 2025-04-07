Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Куйбышевский районный суд Омска заключил под стражу 33-летнего жителя деревни Волчанки Москаленского района Омской области, которого подозревают в убийстве 4-летнего пасынка, а также истязании его малолетних сестер. Мужчину заключили под стражу на 2 месяца.
Преступление произошло 5 апреля. Сельчанин избил руками и ногами сына своей сожительницы. Мальчик от травм скончался. Выяснилось, что ранее мужчина уже избивал троих детей сожительницы.
– Мать мальчика состоит на учете в органах внутренних дел, неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей неустановленными должностными лицами органов системы профилактики Москаленского района Омской области Исилькульским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Омской области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека), – сообщили в прокуратуре.
Вину в убийстве ребенка мужчина признал. Как сообщили в Следственном комитете, ему грозит до 20 лет лишения свободы.