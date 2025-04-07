Порог в 300 тысяч рублей преодолели четыре руководителя медицинских учреждений.
Министерство здравоохранения Омской области опубликовало данные о среднемесячной заработной плате руководства больниц в 2024 году. Самую высокую зарплату получал главный врач Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной – 375 тыс. рублей.
На втором месте Клиническая офтальмологическая больница имени В. П. Выходцева, на третьем – Клинический диагностический центр. Главврачи этих медучреждений, Александр Выходцев и Евгений Кармацких,получали по 323 тыс. рублей в месяц. Зарплата главврача Городской клинической больницы № 1 имени А. Н. Кабанова Вячеслава Егоренко составляла 302 тыс. рублей.
Зарплаты менее 300 тыс. рублей получали:
- Андрей Чеперин, Клиническая психиатрическая больница имени Н. Н. Солодникова – 278 тыс. рублей;
- Ольга Кореннова, Клинический кардиологический диспансер – 271 тыс. рублей;
- Константин Полежаев, Областная клиническая больница – 262,5 тыс. рублей;
- Юрий Новиков, Клинический кожно-венерологический диспансер – 256 тыс. рублей;
- Евгений Осипов, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1 – 254 тыс. рублей;
- Сергей Кожевников, Центр медицинской реабилитации – 250 тыс. рублей;
- Анна Лисичкина, Городская клиническая больница № 11 – 236 тыс. рублей;
- Михаил Куличенко, Станция скорой медицинской помощи – 235 тыс. рублей;
- Инна Толох, Инфекционная клиническая больница № 1 имени Далматова Д. М. – 226 тыс. рублей;
- Марина Сайфуллина, Городская больница № 3 – 226 тыс. рублей;
- Вероника Бастрыгина, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики – 222 тыс. рублей.
Отметим, что годом ранее только у одного руководителя зарплата превышала 300 тыс. рублей – руководитель ГКБ № 1 имени Кабанова зарабатывал в среднем 327 тыс. рублей в месяц.