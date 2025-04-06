В учебном заведении провели вечер памяти молодого человека.

В Омском колледже культуры и искусств 3 апреля провели вечер памяти 21-летнего выпускника Владислава Назаренко, погибшего на СВО. Он окончил учебное заведение по специальности «библиотековедение» в 2023 году.

Молодой человек родился 5 декабря 2002 года. А погиб 11 ноября прошлого года. На момент гибели ему был 21 год.

Преподаватели и одногруппники рассказали, что Влад любил жизнь во всех ее проявлениях, вплоть до мелочей.