Омск-Информ
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·Происшествия

Дом горел ночью.

В МЧС по Омской области рассказали подробности пожара в поселке Береговом. По данным спасателей, о возгорании стало известно в ночь на 6 апреля, в 00:37 часов.

Горело неэксплуатируемое здание, расселенный дом.  Возгорание на 300 «квадратах» ликвидировали 17 сотрудников МЧС России, задействовав 4 единицы техники.

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·Происшествия

Дом горел ночью.

В МЧС по Омской области рассказали подробности пожара в поселке Береговом. По данным спасателей, о возгорании стало известно в ночь на 6 апреля, в 00:37 часов.

Горело неэксплуатируемое здание, расселенный дом.  Возгорание на 300 «квадратах» ликвидировали 17 сотрудников МЧС России, задействовав 4 единицы техники.

1213