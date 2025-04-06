Омск-Информ
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·Происшествия

Расселенную постройку буквально поглотило пламя.

Сегодня, 6 апреля, в телеграм-канале «Аварийный Омск» появилось видео пламени в поселке Береговом. По сведениям очевидцев, горел расселенный дом.

Судя по ролику, огонь полностью уничтожил строение. Эффектное пламя можно было наблюдать с дальнего расстояния. Официальной информации от МЧС пока не поступало.

·Происшествия

Расселенную постройку буквально поглотило пламя.

Сегодня, 6 апреля, в телеграм-канале «Аварийный Омск» появилось видео пламени в поселке Береговом. По сведениям очевидцев, горел расселенный дом.

Судя по ролику, огонь полностью уничтожил строение. Эффектное пламя можно было наблюдать с дальнего расстояния. Официальной информации от МЧС пока не поступало.