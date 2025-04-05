По словам главного тренера «ястребов», противостояние с чемпионом получилось изнурительным.
«Авангард» готовился к 7-матчевой серии против магнитогорского «Металлурга», заявил после окончания шестого матча главный тренер омской команды Ги Буше. Его подопечные одержали победу со счетом 3:2 и вырвали победу в серии – 4:2, выбив действующего чемпиона из розыгрыша Кубка Гагарина.
– Серия получилась именно такой, как мы этого ожидали. Мы знали, что она будет очень непростой, поэтому готовились к тому, что она продлится 7 матчей, – заявил Буше. – Мы готовились к тому, что могут быть три овертайма в отдельно взятом матче. Поэтому ко всем играм, которые заканчивались ранее, мы относились как к определенному бонусу. Мы готовили ребят к тому, что это противостояние будет изнурительным, ведь встречались два сильных соперника. Я по-настоящему горжусь нашими ребятами, они проявили себя как настоящие воины. Я очень доволен ими.
Благодаря сегодняшнему успеху омская команда вышла в 1/4 Кубка Гагарина. Следующий соперник «ястребов» пока неизвестен. Новая серия стартует 11 либо 12 апреля.