Омск-Информ
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·Общество

Для откачки воды используют пожарно-насосную станцию и четыре мотопомпы.

Паводковые воды пришли в деревню Маяк Оконешниковского района. Территория населенного пункта, в котором проживают около 800 человек, оказалась затоплена из-за дождей, шедших прошлой осенью, обильного таяния снега весной и пришедших с окружных полей воды.

Местные власти пытались справиться с потоком своими силами, но противостоять паводку не удалось. После обращения к губернатору в Маяк была направлена пожарно-насосная станция, также для откачки воды используются четыре мотопомпы, сообщает портал «Город55». Обращений по подтоплению домов от жителей деревни пока не поступало.

Ранее сообщалось об угрозе затопления четырех населенных пунктов Одесского района.

1992
·Общество

Для откачки воды используют пожарно-насосную станцию и четыре мотопомпы.

Паводковые воды пришли в деревню Маяк Оконешниковского района. Территория населенного пункта, в котором проживают около 800 человек, оказалась затоплена из-за дождей, шедших прошлой осенью, обильного таяния снега весной и пришедших с окружных полей воды.

Местные власти пытались справиться с потоком своими силами, но противостоять паводку не удалось. После обращения к губернатору в Маяк была направлена пожарно-насосная станция, также для откачки воды используются четыре мотопомпы, сообщает портал «Город55». Обращений по подтоплению домов от жителей деревни пока не поступало.

Ранее сообщалось об угрозе затопления четырех населенных пунктов Одесского района.

1992