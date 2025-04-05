«Ястребы» позволили действующим чемпионам взять две игры подряд. Пришло время закончить серию.

Сегодня, 5 апреля, в Омске состоится шестой матч серии плей-офф КХЛ между «Авангардом» и действующим чемпионом лиги, магнитогорским «Металлургом». «Ястребы» ведут со счетом 3:2 и имеют отличные шансы завершить серию перед своими болельщиками.

Хоккеисты омской команды выиграли первые три матча этого противостояния, однако затем потеряли свою игру и позволили сопернику взять две игры подряд. Предыдущая встреча в Магнитогорске изобиловала стычками и завершилась дракой между нападающим «Авангарда» Марком Вербой и защитником «Металлурга» Люком Джонсоном. Верба вышел из драки победителем.

Все билеты на матч № 6 проданы. Игра начнется в 17.00.