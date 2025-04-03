Наставник омичей отрицает, что пригласил защитника для яркого финала. А вот главный тренер «магнитки» выбирал оппонента покрепче.

Главной фишкой пятого матча плей-офф между «Авангардом» и «Металлургом» стала не битва двух команд. И даже не поражение омичей со счетом 1:3 всего в шаге от завершения серии. А зрелищная драка, которую за 12 секунд до сирены затеял нападающий омичей Марк Верба с американским защитником уральцев Люком Джонсоном. Верба вышел из драки победителем.

Главный тренер омичей Ги Буше заявил, что не поощрял потасовку.

– Я не отправлял никого драться, на льду было четвертое звено, потому что оставалось 12 секунд до сирены, вот и все, – сказал коуч.

Комментируя поражение команды, наставник объяснил, что «Авангард» не сразу уловил боевое настроение соперника. А когда понял, было уже поздно.

– Сегодня противнику нечего было терять, потому что они стоят на грани вылета из плей-офф. Мы вышли, чтобы играть. Он же вышли, чтобы бороться за возможность продолжать играть, – уточнил Ги Буше. – Когда мы это поняли, первый период уже закончился и было уже слишком поздно. Они забросили две шайбы, и нам не удалось закрыть должным образом игроков соперника. Но во втором и третьем периодах мы перестроились и были великолепны. Просто нам не хватило времени, чтобы реализовать некоторые моменты. Они играли дома, и это было понятно, предсказуемо.

По словам главного тренера «ястребов», ничего не пошло не так. Все свидетельствует о том, что играют две равные команды.

– Мы противостоим действующему чемпиону. Это боевая, хорошая серия, – добавил Буше.

В свою очередь, наставник «магнитки» Андрей Разин, казалось бы, сосредоточился на финальной драке. Он признался, что подбирал для Вербы оппонента покрупнее.

– Мы сразу поняли, что его выпустят. И я начал искать ребят, которые могли понять. Я увидел, что вышел Егор Яковлев, я ему показал знаками: «Ты что, будешь драться?». Пусть лучше бы вышел кто-то покрупнее. Люку я говорил не драться. Но канадец есть канадец, хоть и американец, – подчеркнул Разин.

Следующая игра «Авангарда» и «Металлурга» состоится в Омске 5 апреля. В серии ведут омичи со счетом 3:2.