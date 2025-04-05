Общественный транспорт пустят по узким улицам в районе площади Бударина. Так было в первой половине XX века, когда мост еще не построили.

Мэрия Омска презентовала предварительный вариант схемы организации движения общественного транспорта в центре города на период ремонта Комсомольского моста. Его планируется полностью перекрыть осенью 2026 года.

Схему разработало ООО «Интермост», с которым городские власти еще два года назад, в марте 2023-го, заключали контракт на проектно-изыскательские работы, сообщает «РБК-Омск». Вариант, предложенный компанией, практически полностью идентичен схеме первой половины XX века, когда Комсомольский мост еще не был построен. Как и тогда, при движении вниз по улице Гагарина общественный транспорт будет совершать правый поворот на улицу Карла Либкнехта и перед ТК «Пять звезд» поворачивать на улицу Бударина. После проезда по ней последует правый поворот на улицу Щербанева, а затем на пересечении с улицей Ленина – левый поворот на Юбилейный мост. Миновав мост, транспорт будет подниматься вверх по улице Лермонтова и поворачивать направо на проспект Маркса.

В обратном направлении схема будет идентичной, но после проезда по улице Карла Либкнехта транспорт будет уходить направо на улицу Гагарина и совершать разворот перед закрытым на ремонт Комсомольским мостом. Далее он поедет вверх по улице Гагарина.

Отметим, что в 1930–1940-е, когда использовалась подобная схема, на этом участке в центре города ходили исключительно трамваи. Каким образом чиновники департамента транспорта собираются «впихнуть» в узкие улицы в районе площади Бударина современные габаритные автобусы и что будет с движением троллейбусов – совершенно непонятно. Власти заявляют, что предложенная схема максимально удобна для пассажиров.

– При планировании работы общественного транспорта особое внимание будет уделено сохранению действующей маршрутной сети, чтобы жители могли пользоваться городским пассажирским транспортом с минимальными изменениями в привычном графике поездок, – заявили в мэрии.

До начала работ на Комсомольском мосту департамент строительства намерен провести моделирование дорожной ситуации, чтобы тщательно проработать схему организации дорожного движения. Будет ли использована для движения автобусов и троллейбусов улица Ленина, пока не ясно. В данный момент по ней практически не ходит общественный транспорт, хотя там есть контактная сеть для троллейбусов.

Сроки ремонта Комсомольского моста пока официально не называются. Говорилось лишь о начале работ – октябрь 2026 года, после открытия движения на ремонтируемом сейчас мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Если к этому моменту власти не придумают более грамотную схему организации движения в центре города, чем калька со схемы 1930–1940-х годов, очевидно, что Омску обеспечен транспортный коллапс: на Комсомольский мост сегодня приходится львиная доля потока автомобилей и автобусов, и нужно распределять их по оставшимся участкам дорожной сети.