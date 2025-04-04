Омск-Информ
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·Авто

Чиновники планируют купить две служебные машины.
Омские власти объявили закупку двух легковых автомобилей для Многофункционального центра предоставления муниципальных услуг. За каждую машину поставщику предлагают по 2,09 млн рублей.
Это должны быть белый и коричневый седаны с механической коробкой передач. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 36 месяцев или 100 000 км пробега.
Заявки от потенциальных поставщиков служебных автомобилей принимают до 14 апреля. Выбрать победителя планируется 16 апреля.
·Авто

Чиновники планируют купить две служебные машины.
Омские власти объявили закупку двух легковых автомобилей для Многофункционального центра предоставления муниципальных услуг. За каждую машину поставщику предлагают по 2,09 млн рублей.
Это должны быть белый и коричневый седаны с механической коробкой передач. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 36 месяцев или 100 000 км пробега.
Заявки от потенциальных поставщиков служебных автомобилей принимают до 14 апреля. Выбрать победителя планируется 16 апреля.