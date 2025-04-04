Омск-Информ
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·Общество

Она продлится три часа.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, завтра, 5 апреля, в Омске ожидается магнитная буря. Ее вероятность составляет 51 %.
Возбуждение магнитосферы начнется уже в 3:00, к 9:00 оно достигнет уровня G1 (слабая буря). В полдень магнитосфера совсем успокоится.
Отметим, что даже во время слабых магнитных бурь метеозависимые люди испытывают недомогания. Их могут мучать головные боли, сонливость, апатия и другие симптомы.
·Общество

Она продлится три часа.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, завтра, 5 апреля, в Омске ожидается магнитная буря. Ее вероятность составляет 51 %.
Возбуждение магнитосферы начнется уже в 3:00, к 9:00 оно достигнет уровня G1 (слабая буря). В полдень магнитосфера совсем успокоится.
Отметим, что даже во время слабых магнитных бурь метеозависимые люди испытывают недомогания. Их могут мучать головные боли, сонливость, апатия и другие симптомы.