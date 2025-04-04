Специалист возглавлял прокуратуру Советского округа Омска.

Инсайдерская информация «Омск-информа» подтвердилась. Сегодня, 4 апреля, коллективу представлен прокурор Омска, 53-летний Петр Щербина. Эта должность была вакантной с декабря 2024 года. С 2021 года работавший на этом посту Павел Попов стал заместителем прокурора Пермского края.

Щербина является уроженцем Полтавского района Омской области, окончил Омскую академию МВД РФ. До назначения работал прокурором Советского округа города, а до этого – Октябрьского округа.

Петр Щербина имеет награды «За безупречную службу» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» с вручением грамоты Генерального прокурора Российской Федерации, медаль «300 лет прокуратуре России».