Школьник достал из кармана складной нож и нанес ровеснику удар ножом в голову.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе проверки, организованной по факту инцидента в школе № 86, где ученик девятого класса порезал ножом своего одноклассника.

Как сообщалось ранее, поводом для конфликта стало оскорбление. Обиженный этим школьник достал из кармана складной нож и нанес удар ровеснику, причинив рассечение лобно-теменной области. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Следственный комитет начал проверку по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Также будет дана правовая оценка работникам школы.