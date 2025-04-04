Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Четыре «дочки» «Газпром нефти» вошли в топ-10 омских налогоплательщиков.

УФНС России по Омской области сообщило налоговые итоги за 2024 год. По словам директора аналитического отдела ведомства Ольги Смирновой, в консолидированный бюджет Омской области поступило 132 млрд рублей.

Эта сумма на 10 % больше, чем годом ранее. При этом поступления с областной бюджет составили 106 млрд рублей (рост на 7 %), в городской бюджет – 15 млрд (рост на 31 %), в районы области – 11 млрд рублей (рост на 21 %).

Член Общественного совета УФНС Игорь Федоров рассказал в своем блоге, какие организации стали крупнейшими налогоплательщиками. Так, в первую десятку вошли:

  1. АО «Газпромнефть-ОНПЗ»,
  2. ООО «Омсквинпром»,
  3. АО «Транснефть – Западная Сибирь»,
  4. АО «Аб Инбев Эфес»,
  5. ООО «Газпромнефть-Снабжение»,
  6. АО «Центральное конструкторское бюро автоматики»,
  7. АО «Омский завод транспортного машиностроения»,
  8. ООО «Автоматика-сервис»,
  9. АО ГК «Титан»,
  10. ООО «Полиом».

– В «Газпром нефти» много взаимосвязанных юрлиц, – говорил ранее «Новому Омску» министр финансов Вадим Чеченко. – Есть сам нефтезавод, есть, например, «Полиом» – это предприятие тоже в числе крупнейших налогоплательщиков. Строится еще одно предприятие – будет еще один налогоплательщик. Есть, скажем, ХК «Авангард», который по отчислениям НДФЛ тоже относится к крупным налогоплательщикам.

Отметим, что 4 из 10 крупных налогоплательщиков входят в структуру «Газпром нефть». Недавно Омский НПЗ прошел модернизацию, поэтому выросла не только стоимость основных активов, но и имущественный налог.

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·Экономика/Бизнес

Четыре «дочки» «Газпром нефти» вошли в топ-10 омских налогоплательщиков.

УФНС России по Омской области сообщило налоговые итоги за 2024 год. По словам директора аналитического отдела ведомства Ольги Смирновой, в консолидированный бюджет Омской области поступило 132 млрд рублей.

Эта сумма на 10 % больше, чем годом ранее. При этом поступления с областной бюджет составили 106 млрд рублей (рост на 7 %), в городской бюджет – 15 млрд (рост на 31 %), в районы области – 11 млрд рублей (рост на 21 %).

Член Общественного совета УФНС Игорь Федоров рассказал в своем блоге, какие организации стали крупнейшими налогоплательщиками. Так, в первую десятку вошли:

  1. АО «Газпромнефть-ОНПЗ»,
  2. ООО «Омсквинпром»,
  3. АО «Транснефть – Западная Сибирь»,
  4. АО «Аб Инбев Эфес»,
  5. ООО «Газпромнефть-Снабжение»,
  6. АО «Центральное конструкторское бюро автоматики»,
  7. АО «Омский завод транспортного машиностроения»,
  8. ООО «Автоматика-сервис»,
  9. АО ГК «Титан»,
  10. ООО «Полиом».

– В «Газпром нефти» много взаимосвязанных юрлиц, – говорил ранее «Новому Омску» министр финансов Вадим Чеченко. – Есть сам нефтезавод, есть, например, «Полиом» – это предприятие тоже в числе крупнейших налогоплательщиков. Строится еще одно предприятие – будет еще один налогоплательщик. Есть, скажем, ХК «Авангард», который по отчислениям НДФЛ тоже относится к крупным налогоплательщикам.

Отметим, что 4 из 10 крупных налогоплательщиков входят в структуру «Газпром нефть». Недавно Омский НПЗ прошел модернизацию, поэтому выросла не только стоимость основных активов, но и имущественный налог.

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