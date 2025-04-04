Четыре «дочки» «Газпром нефти» вошли в топ-10 омских налогоплательщиков.
УФНС России по Омской области сообщило налоговые итоги за 2024 год. По словам директора аналитического отдела ведомства Ольги Смирновой, в консолидированный бюджет Омской области поступило 132 млрд рублей.
Эта сумма на 10 % больше, чем годом ранее. При этом поступления с областной бюджет составили 106 млрд рублей (рост на 7 %), в городской бюджет – 15 млрд (рост на 31 %), в районы области – 11 млрд рублей (рост на 21 %).
Член Общественного совета УФНС Игорь Федоров рассказал в своем блоге, какие организации стали крупнейшими налогоплательщиками. Так, в первую десятку вошли:
- АО «Газпромнефть-ОНПЗ»,
- ООО «Омсквинпром»,
- АО «Транснефть – Западная Сибирь»,
- АО «Аб Инбев Эфес»,
- ООО «Газпромнефть-Снабжение»,
- АО «Центральное конструкторское бюро автоматики»,
- АО «Омский завод транспортного машиностроения»,
- ООО «Автоматика-сервис»,
- АО ГК «Титан»,
- ООО «Полиом».
– В «Газпром нефти» много взаимосвязанных юрлиц, – говорил ранее «Новому Омску» министр финансов Вадим Чеченко. – Есть сам нефтезавод, есть, например, «Полиом» – это предприятие тоже в числе крупнейших налогоплательщиков. Строится еще одно предприятие – будет еще один налогоплательщик. Есть, скажем, ХК «Авангард», который по отчислениям НДФЛ тоже относится к крупным налогоплательщикам.
Отметим, что 4 из 10 крупных налогоплательщиков входят в структуру «Газпром нефть». Недавно Омский НПЗ прошел модернизацию, поэтому выросла не только стоимость основных активов, но и имущественный налог.