Летом 2023 года заказчик сам прекратил сотрудничество с прошлым исполнителем, поскольку тот сильно затягивал работу.

Главное управление контрактной системы Омской области объявило тендер на строительство школы в микрорайоне Ясная Поляна, который находится в селе Троицком Омской области. Начальная стоимость контракта составляет 1,41 млрд рублей. Итоги конкурса планируют подвести 15 апреля.

Подрядчику предстоит закончить строительство школы к 28 февраля 2027 года. Проектные работы должны быть выполнены до 20 июля 2025 года, а строительные начнутся с 21 июля согласно графику, указанному в контракте.

В 2022 году «Омскоблстройзаказчик» подписал договор на постройку школы в Ясной Поляне с московской фирмой «Капитал Развитие». Однако летом 2023 года заказчик сам разорвал контракт, потому что подрядчик сильно задерживал выполнение работ. Фирма «Капитал Развитие» признала задержку, но объясняла ее проблемами с проектной документацией, которые не зависели от нее самой. Проектную документацию готовил индивидуальный предприниматель из Новосибирска Евгений Аршанин.