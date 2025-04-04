Из здания эвакуировали 50 человек, в том числе 2 детей.

В МЧС по Омской области рассказали подробности возгорания в торговом центре «Метромолл» на Левом берегу. Об инциденте сообщалось вчера в соцсетях. Сегодня появилась официальная информация.

По данным спасателей, возгорание произошло в 20:31 в вытяжной трубе самого здания. До прибытия пожарных на место происшествия на улицу вышли 50 человек, двое из которых дети. На месте работали 17 сотрудников МЧС России на 5 специальных машинах.

Погасить открытый огонь удалось к 20:44. В результате пожара были повреждены 15 метров вытяжной трубы, а также был разобран вентиляционный короб.

Причины возгорания выясняют специалисты.