Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Все посетители были эвакуированы.

На Левобережье Омска горит ТЦ «Метромолл». Очевидцы утверждают, что загорелась вытяжка здания. Также, по их информации, все посетители «Метромолла» были эвакуированы.

На месте происшествия работают экстренные службы, информации о пострадавших пока нет. 

2289
·Происшествия

Все посетители были эвакуированы.

На Левобережье Омска горит ТЦ «Метромолл». Очевидцы утверждают, что загорелась вытяжка здания. Также, по их информации, все посетители «Метромолла» были эвакуированы.

На месте происшествия работают экстренные службы, информации о пострадавших пока нет. 

2289