Новые точки появятся в центре и на Левом берегу.

В ближайшие месяцы в Омске откроются три новых грузинских ресторана NANA. Два из них расположатся в центральной части города, а третий появится на Левом берегу. Эти планы озвучил омский ресторатор Антон Назаренко.

– Каждый ресторан будет немного отличаться друг от друга по дизайну и меню. Но неизменным останется вкус блюд. Принципиальное отличие NANA от других ресторанов грузинской кухни – высокое качество любимых омичами грузинских блюд, таких как хинкали, хачапури, чебуреки и т. д., – цитирует Назаренко телеграм-каналomsk_putevoditel.

Напомним, что в Омске уже функционируют два ресторана NANA. Судя по всему, бизнесмен решил насытить город своими заведениями. О феномене грузинского общепита можно почитать здесь.