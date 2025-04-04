Из-за наплыва фанатов сайт и приложения работали с перебоями.

Сразу после пятого матча серии плей-офф между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом», который «ястребы» проиграли со счетом 1:3, стартовали продажи билетов на матч № 6. Он состоится в Омске в субботу, 5 апреля.

Хотя омский клуб не делал официального заявления о начале продажи билетов, желающих купить их оказалось так много, что сайт и мобильное приложение клуба работали с перебоями.

– Много раз были ошибки при покупке, потом зависло, и через минуту прошла оплата, но билеты долго не приходили. Плюс сами билеты немного подорожали, – отметил болельщик в телеграм-канале «Авангарда».

Сейчас «Авангард» ведет в серии со счетом 3:2. Если омская команда выиграет матч № 6, она сможет выйти в следующий этап розыгрыша Кубка Гагарина.