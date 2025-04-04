Животных подкармливали работники этого предприятия.

У завода «Сиблифт» рабочие обнаружили 9 бездыханных тел собак, которые жили на территории предприятия и кормились его работниками. Видео с еще живыми животными ранее появилось в паблике «Инцидент Омск».

– 9 прекрасных созданий, которые только начали доверять людям на территории «Сиблифт», которых почти с самого рождения выхаживали рабочие этого завода, старались их пристроить, даже обращались в приют, который пообещал людям выловить и забрать их к себе, как только немного подрастут, чтобы можно было их выловить, ПРОСТО ОТРАВИЛИ, – говорится в посте.

Подтверждения отравления собак автор не предоставил, так как на опубликованном им видео собаки живы. Омичи в комментариях высказали недоумение, почему собак никто не забрал домой.

– Так себе б домой их и забрали, чем подкармливать на территории предприятия, – заявил один из комментаторов.

– Надо было забрать их к себе домой, а не подкармливать (плодить) этих бродячих собак на улице. Теперь поздно причитать, – заявил другой.

Ранее сообщалось, что для бродячих собак в Омске планируют расширить муниципальный приют.