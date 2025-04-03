Компания «Стройтраст» снимет только рельсы. Сохранится возможность при необходимости восстановить инфраструктуру.

Сегодня, 3 апреля, представитель подрядчика, заместитель директора компании «Стройтраст» Игорь Шестаков рассказал о подготовке дорожного покрытия под демонтаж трамвайных рельсов на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Их передадут балансодержателю. На месте рельсов собираются уложить асфальт. Однако разберут только верхнюю часть путей.

– Балластное корыто будет гидроизолировано с возможностью в дальнейшем разобрать только верхнюю часть и устроить там новые трамвайные пути, – заявил Шестаков.

Это значит, что власти не теряют надежды вернуть этот вид транспорта на мост у Телецентра. В мэрии города подтвердили эти предположения.

– Сохраняется возможность восстановления рельсов в короткие сроки. При необходимости можно будет легко и быстро вернуть трамвайные пути. Пока конкретных планов по камбэку трамваев нет. Но Генпланом эта перспектива заложена, – сказали «Омск-информу» в городской администрации.

Трамваи ходили по мосту еще в советские годы. Маршрут № 10, связывающий Нефтяники и улицу Лукашевича, убрали из этой части города во время строительства «Арены Омск» в 2007 году.